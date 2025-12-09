Росіяни випустили понад 110 тис. керованих авіабомб по прифронтовій зоні

Російські війська випустили понад 110 тис. керованих авіабомб по прифронтових територіях України. Через масованість цих ударів ключовим завданням залишається знищення джерел запуску, зокрема літаків Су‑34.

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Понад 110 тис. керованих авіабомб випущено росіянами, зокрема по прифронтовій зоні. Ми неодноразово наголошували, що боротися з КАБами – не є виходом із ситуації. Нам потрібно думати про те, як протидіяти авіації РФ. Знаємо, що звичайні КАБи летять 70 км, але у ворога вже є засоби, які летять до 150 км. Нам потрібно знищувати джерело, що запускає КАБи – це літак Су-34”, – наголосив Ігнат.

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, ключ до перемоги на землі кується в небі, тому перевага в повітрі відіграє вирішальну роль. Війна диктує нові умови, тож створюватимуть нові засоби протидії російським КАБам.

“Звісно, є перехоплення керованих авіабомб. Ця ціль за параметрами польоту схожа на ракету. Щоправда, її швидкість від моменту пуску до моменту прильоту фактично падає вдвічі. Але Су-34 випускає одразу 8 КАБів – 100-кілогpамових чи 250-кілогpамових. І якщо це кілька літаків, то скільки потрібно засобів ураження, щоб збити кожну бомбу? А інколи на одну бомбу доводиться випускати кілька наших протиракет”, – додав Ігнат.