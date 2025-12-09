Двоє бійців 67-ї бригади взяли в полон шістьох російських військових

67 окрема механізована бригада ЗСУ повідомила, що 8 грудня під час ударно-пошукових дій на Олександрівському напрямку двоє військовослужбовців 3 механізованого батальйону захопили в полон шістьох окупантів.

У бригаді відзначили героїзм і майстерність бійців, які, попри переважаючі сили противника, ухвалили вольове рішення вступити в бій та взяти росіян у полон. За словами військових, українські захисники зробили все можливе, щоб зберегти життя полонених і не допустити, щоб російські підрозділи вбили власних військових.

На оприлюднених кадрах помітно, як під час оперативно спланованої евакуації артилерія російських військ намагається влучити по своїх же позиціях. У бригаді наголосили, що такі дії є методом залякування та свідчать про повне знецінення життя особового складу з боку російського командування.

Попри інтенсивні атаки ворога та постійні спроби прорвати оборону, 67-ма окрема механізована бригада утримує позиції й продовжує рух уперед, звільняючи українську землю.