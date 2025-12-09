Генштаб: Росія втратила понад 1,18 млн військових від початку вторгнення

Генеральний штаб ЗСУ оновив орієнтовні втрати російської армії станом на 9 грудня 2025 року. За минулу добу окупанти втратили ще понад 900 військових.
Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2025 року орієнтовно склали близько 1 182 610 осіб. За минулу добу ліквідовано ще 930 окупантів.
Росія також втратила:
- танків – 11 403 одиниці,
- бойових броньованих машин – 23 691 (+2 за добу),
- артилерійських систем – 34 944 (+27),
- реактивних систем залпового вогню – 1 563 (+1),
- засобів ППО – 1 253,
- літаків – 431,
- гелікоптерів – 347,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432),
- крилатих ракет – 4 058,
- кораблів і катерів – 28,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61),
- спеціальної техніки – 4 019 (+1).
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.