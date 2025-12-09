        Політика

        Генштаб: Росія втратила понад 1,18 млн військових від початку вторгнення

        Віктор Алєксєєв
        9 Грудня 2025 06:56
        Вибух ударного БпЛА Герань-2, після ураження, в безпосередній близькості до літака-перехоплювача Як-52 АА СВ ЗСУ / Фото з X @NHunter007
        Генеральний штаб ЗСУ оновив орієнтовні втрати російської армії станом на 9 грудня 2025 року. За минулу добу окупанти втратили ще понад 900 військових.

        Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2025 року орієнтовно склали близько 1 182 610 осіб. За минулу добу ліквідовано ще 930 окупантів.

        Росія також втратила:

        • танків – 11 403 одиниці,
        • бойових броньованих машин – 23 691 (+2 за добу),
        • артилерійських систем – 34 944 (+27),
        • реактивних систем залпового вогню – 1 563 (+1),
        • засобів ППО – 1 253,
        • літаків – 431,
        • гелікоптерів – 347,
        • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 88 889 (+432),
        • крилатих ракет – 4 058,
        • кораблів і катерів – 28,
        • підводних човнів – 1,
        • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 243 (+61),
        • спеціальної техніки – 4 019 (+1).

        У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.


