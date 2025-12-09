Генштаб: Росія втратила понад 1,18 млн військових від початку вторгнення

Підрозділи Сил обороні відійшли на більш вигідні позиції в районі Мирнограду, — 7 корпус ДШВ

Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України , загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 9 грудня 2025 року орієнтовно склали близько 1 182 610 осіб. За минулу добу ліквідовано ще 930 окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ оновив орієнтовні втрати російської армії станом на 9 грудня 2025 року. За минулу добу окупанти втратили ще понад 900 військових.