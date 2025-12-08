        Суспільство

        РФ планує провокації під виглядом “мирних протестів” у п’яти містах України, — Лубінець

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 20:18
        Акція на підтримку полонених / Фото ілюстративне: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
        Російські спецслужби можуть готувати низку акцій протесту у великих містах півдня та сходу — Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та Миколаєві.

        Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

        За словами омбудсмана, на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів українських військовослужбовців — полонених або зниклих безвісти.

        “Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс”, — йдеться в повідомленні.

        Як зазначив Лубінець, такі заходи, за задумом РФ, мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі консультацій України та США щодо умов припинення війни.


