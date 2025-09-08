У Туреччині сталися масові протести прихильників опозиції у Стамбулі, доступ до соцмереж у країні обмежено

У неділю ввечері, 7 вересня, у Стамбулі поліція оточила офіс місцевого відділення опозиційної Республіканської народної партії (РНП), заблокувавши вхід і вихід та перекривши дороги поблизу. Біля будівлі виникли сутички між правоохоронцями та прихильниками партії.

Про це пише видання Haberler.

“Вчора пізно ввечері Молодіжне крило Стамбульського осередку РНП закликало громадян зібратися біля офісу осередку. Після цього туди було стягнуто велику кількість спецпризначенців. Дороги до будівлі перекрили, а вхід та вихід заблокували поліцейські. Між правоохоронцями та партійцями виникли сутички. Громадяни висловили обурення блокадою”, – йдеться у повідомленні.

У Стамбула люди масово висловлювали підтримку РНП: протестувальники виходили на вулиці, вмикали сирени та били по каструлях із вікон.

Сьогодні до офісу мав прибути призначений судом замість колишнього керівництва партії голова наглядової ради, проте керівництво РНП планувало створити “живий ланцюг”, аби не дозволити йому потрапити у приміщення.

“Ігнорування судових наказів та спроби вивести людей на вулиці є явним порушенням закону. Ніхто не стоїть вище закону. Держава рішуче вживатиме необхідних заходів проти будь-яких незаконних спроб”, – написав у соцмережі Х міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Напередодні у Стамбулі впровадили триденну заборону на демонстрації, мітинги, акції протесту у шести районах міста.

По всій Туреччині спостерігаються перебої в роботі Instagram, WhatsApp, YouTube, X, TikTok, Facebook і Telegram.

Як повідомляє Türkiye Today, обмеження в соціальних мережах запровадили після судового рішення щодо усунення керівництва головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) у Стамбулі та призначення замість них довірених осіб. Партія CHP закликала до проведення мітингів у відповідь на це судове рішення.

“Згідно з даними моніторингу, у Туреччині на багатьох мережах було обмежено доступ до таких онлайн-платформ, як X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp. Це відбувається на тлі закликів головної опозиційної партії CHP до мітингів після блокування поліцією її штаб-квартири в Стамбулі”, — повідомили в організації Netblocks, що стежить за станом всесвітньої мережі в усьому світі.