Хабар за бронювання і службу в тилу: на Київщині викрили підполковника ЗСУ

Правоохоронці викрили дві корупційні схеми, пов’язані з одержанням хабарів за проходження військової служби в тилу. У Закарпатській області та в Києві затримали посередника і чинного підполковника ЗСУ, які вимагали від 4 000 до 8 500 доларів.

Про це повідомили в Нацполіції.

У Київській області підполковник Збройних Сил України, маючи відповідні зв’язки, пропонував за 6 500 доларів працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури з подальшим бронюванням від мобілізації. А 2 000 доларів, за даними слідства, вимагав за влаштування на військову службу за контрактом у тилову частину ЗСУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання ним 8 500 доларів. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

43-річний житель Закарпатської області запевняв родичів військовослужбовців, що має вплив на командування військових частин для переведення мобілізованих чоловіків до тилових підрозділів, навчальних центрів або військових госпіталів. Обіцяв допомогти з оформленням документів, які нібито надають право на відстрочку від проходження військової служби або подальше звільнення за медичними показниками.

Зловмисника затримали після зарахування на його банківський рахунок 42 000 гривень. Раніше правоохоронці задокументували передачу зловмиснику першого траншу хабаря – 3 000 доларів.

“Загалом зловмисник вимагав та отримав 4 000 доларів від дружини військовослужбовця, який на той момент проходив підготовку в одному з навчальних центрів. За цю суму він обіцяв посередництво у переведенні військового до тилової частини та сприяння в оформленні відповідних документів”, – розповіли в поліції.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі встановлюється повне коло причетних.