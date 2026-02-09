На Олімпіаді перевіряють якість олімпійських медалей через серію інцидентів

Організатори зимових Олімпійських ігор Мілан-Кортина розпочали розслідування через пошкодження медалей у призерів змагань. Декілька спортсменів повідомили, що їхні нагороди тріснули або розламалися невдовзі після церемоній нагородження, пише Reuters.

Про перевірку заявив операційний директор Ігор Андреа Франчізі, зазначивши, що організатори усвідомлюють проблему та з’ясовують її причини. За його словами, медалям приділять максимальну увагу, оскільки вони мають особливе значення для спортсменів.

Серед тих, хто зіткнувся з пошкодженням нагороди, — американська чемпіонка зі швидкісного спуску Брізі Джонсон. Вона повідомила, що медаль тріснула та відкололася майже одразу після святкування на подіумі. Подібні випадки сталися також із німецьким біатлоністом Юстусом Стреловим, шведською лижницею Еббою Андерссон та американською фігуристкою Алісою Лю, у якої від’єдналася стрічка від золотої медалі.

За попередніми даними, проблема може бути пов’язана зі шнуром медалі, який має спеціальний запобіжний механізм автоматичного роз’єднання при сильному натягуванні. Така система передбачена вимогами безпеки, щоб запобігти удушенню.

Дизайн нагород виконаний у вигляді «крижаних дисків», що складаються з двох половин, з’єднаних олімпійською символікою. Вони символізують як самого спортсмена, так і команду людей, які стоять за його успіхом, а також поєднують матову та поліровану текстури.