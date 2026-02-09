На Київщині жінці повідомили про підозру у знущанні з дітей у дитбудинку сімейного типу

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці, яку підозрюють у систематичному насильстві над дітьми в дитячому будинку сімейного типу. Йдеться про п’ятьох неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування.
Про це повідомили в поліції Київщини. За даними слідства, упродовж 2023–2024 років 50-річна жінка, виконуючи обов’язки матері-виховательки, разом з іншою наразі невстановленою особою здійснювала фізичне та психологічне насильство щодо дітей віком від 3 до 14 років.
Підозрювана принижувала їхню гідність, завдавала фізичного болю та моральних страждань, а також обмежувала доступ до їжі, питної води, освіти й медичної допомоги. Слідство також задокументувало факти незаконного позбавлення волі дітей, примушування до фізичної праці та використання їхнього уразливого стану.
Наразі всіх постраждалих влаштовано до нового дитячого будинку сімейного типу в Калинівській територіальній громаді, де їм надають необхідну допомогу та належне піклування.
Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за частиною 2 статті 127, частиною 2 статті 146 та частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.