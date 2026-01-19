200 доларів хабара за зайця і козу: на Волині викрили браконьєра

У Ківерцівському районі Волинської області чоловік намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності за незаконне полювання. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументували слідчі.

На Ківерцівщині 17 січня правоохоронці задокументували спробу підкупу поліцейських. Як повідомляє Національна поліція України, наряд групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль Nissan Qashqai за порушення правил дорожнього руху.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили рушницю без чохла, а також тушки зайця і кози, застрелених незаконно. За кермом перебував мешканець села Четвертня 1978 року народження.

Аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил полювання, водій запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт пропозиції хабара.

Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за статтею 369 Кримінального кодексу України. Крім того, поліцейські склали на нього два адміністративні матеріали — за статтями 191 та 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.