СБУ показала уламки “Орєшніка”, яким РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Львівщини

Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети «Орєшнік», якою РФ атакувала Львівську область у ніч на 9 січня. У СБУ заявили, що застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином.

Уламки балістичної ракети “Орєшнік” / Фото: СБУ

Як повідомили в СБУ, слідчі встановили місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог завдав удару по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередніми даними, виявлені компоненти належать до ракетного комплексу «Орєшнік».

Серед знайдених деталей — блок стабілізації та наведення, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, а також сопла з платформи блоку розведення. Усі уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи.

У СБУ зазначили, що за попередньою інформацією пуск ракети «Орєшнік» середнього радіусу дії класу «земля–земля» було здійснено з російського полігону «Капустин Яр». Атака була спрямована по цивільних об’єктах України поблизу кордону з Європейським Союзом.

За даними спецслужби, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі кваліфікують застосування цієї ракети проти цивільної інфраструктури як воєнний злочин з боку Російської Федерації.

Наразі СБУ встановлює всі обставини атаки, а також організаторів і виконавців цього воєнного злочину для подальшого притягнення їх до відповідальності.