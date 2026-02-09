До 24° морозу вночі: прогноз погоди в Україні на 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність без істотних опадів і сильні морози вночі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень можливі невеликий мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. Уночі та вранці в більшості центральних областей, а також на Київщині та Чернігівщині подекуди спостерігатиметься туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7–12 м/с, у західних областях вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 15–20° морозу, у північних областях місцями до 22–24° морозу, вдень — 7–12° морозу. На заході та півдні країни вночі прогнозують 12–17° морозу, вдень — 1–6° морозу. На Закарпатті вночі очікується 0–5° морозу, вдень — 1–6° тепла, у Криму вночі 5–10° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині та в столиці — мінлива хмарність без опадів, місцями туман і ожеледиця на дорогах. Температура по області вночі становитиме 15–20° морозу, місцями до 23°, удень — 7–12° морозу; у Києві вночі 17–19° морозу, вдень 8–10° морозу.