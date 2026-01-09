Кая Каллас: застосування РФ ракети “Орєшнік” — це ескалація і сигнал Європі та США

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» проти України є ескалацією війни та попередженням для Європи й США.

Про це Кая Каллас написала у соцмережі X, коментуючи черговий масований російський удар по Україні. За її словами, президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у мирі, а відповіддю Росії на дипломатичні зусилля стають нові ракети та руйнування.

Каллас наголосила, що смертельний шаблон повторюваних масштабних атак Росії триватиме доти, доки Україна не отримає достатньої допомоги, щоб зламати цю тенденцію. Вона підкреслила, що повідомлення про застосування ракети «Орєшнік» є чіткою ескалацією проти України та має на меті залякати не лише Київ, а й Європу та Сполучені Штати.

Реклама

Реклама

Висока представниця ЄС закликала країни Євросоюзу терміново активніше використовувати власні запаси систем протиповітряної оборони та негайно передавати їх Україні. Окрім цього, за її словами, необхідно й надалі підвищувати ціну війни для Москви, зокрема шляхом посилення санкційного тиску.