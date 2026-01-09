На Одещині судитимуть двох військовослужбовців за допомогу ухилянтам від мобілізації

Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців, яких підозрюють у допомозі ухилянтам від мобілізації. Фігуранти передавали службову інформацію про роботу груп оповіщення ТЦК.

Як повідомило ДБР, на Одещині викрили двох військовослужбовців одного з правоохоронних органів, які протягом року допомагали чоловікам призовного віку уникати мобілізації. За даними слідства, вони передавали інформацію про локації мобільних блокпостів та місця вручення повісток на території однієї з громад області.

Слідчі встановили, що фігуранти адміністрували Viber-групу «ГАИ Чёрная», у якій систематично повідомляли про появу представників ТЦК та попереджали учасників про так звану «небезпеку».

Обох військовослужбовців обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.