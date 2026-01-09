Ексдепутат з Харківщини приховав Porsche Cayenne і понад 31,5 млн грн активів — отримав підозру

Колишньому депутату Харківської районної ради повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації. За даними слідства, він не задекларував активи на суму понад 31,5 млн гривень.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, на момент подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний обіймав посаду депутата Харківської районної ради VIII скликання. Усупереч вимогам закону «Про запобігання корупції», він не вніс до декларації відомості, які підлягали обов’язковому декларуванню, на загальну суму понад 31,5 млн грн.

Зокрема, у декларації не було зазначено автомобіль Porsche Cayenne, який посадовець придбав за 1,3 млн грн, а згодом продав за 1,4 млн грн. Також він не вказав грошові активи — залишки коштів на рахунках у кількох банках, загальна сума яких наприкінці звітного періоду перевищувала 173 тис. грн.

Реклама

Реклама

Крім цього, депутат не задекларував позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро, що за офіційним курсом НБУ становить понад 28,7 млн грн, а також доходи у вигляді банківських процентів.

У прокуратурі зазначили, що влітку 2025 року повноваження депутата було достроково припинено. Правоохоронці викрили його в Одесі, де він наразі тимчасово проживає. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексдепутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.