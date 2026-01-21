На Прикарпатті судитимуть депутата за привласнення понад 2,5 млн грн із зарплат вчителів

На Прикарпатті судитимуть депутата Загвіздянської сільської ради, якого екстрадували з Чехії після понад року переховування від слідства. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у 2021–2023 роках чоловік працював бухгалтером одразу в трьох навчальних закладах. Маючи доступ до банківських систем шкіл, він систематично підробляв платіжні відомості та нараховував собі завищені суми із зарплатного фонду педагогів. Загальна сума завданих збитків перевищує 2,5 мільйона гривень.

Крім того, депутат фіктивно працевлаштував у ліцей свою сестру та брата. За аналогічною схемою він незаконно нараховував їм заробітну плату, якою розпоряджався сам.

Схему викрили у квітні 2023 року, після чого фігурант нелегально виїхав за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. У Чехії його затримали під час звернення до державних органів. 8 грудня 2025 року чоловіка екстрадували в Україну. Наразі він перебуває під вартою.

Також до кримінальної відповідальності притягуються директори навчальних закладів. Їм інкримінують службову недбалість.