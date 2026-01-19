ЦВК визнала нардепом від “Слуги Народу” Романа Кравця, якого пов’язують з Telegram-каналом “Джокер” (оновлено)

Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця народним депутатом України від партії “Слуга Народу”. Раніше в медіа його пов’язували з анонімним Telegram-каналом “Джокер”.

Про рішення Центральної виборчої комісії повідомляється на офіційному сайті. Кравця визнали народним депутатом після того, як Верховна Рада достроково припинила повноваження депутата від “Слуги Народу” Дмитра Наталухи, який склав мандат.

У ЦВК зазначили, що розглянули постанову парламенту та визнали Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії “Слуга Народу” під №153, обраним народним депутатом України на відповідних виборах. Роман Кравець балотувався на парламентських виборах 2019 року.

У 2024 році ЗМІ писали, що Роман Кравець є адміністратором анонімного Telegram-каналу “Джокер”, який було створено у 2019 році. У 2022 році Служба безпеки України заявляла, що цей ресурс належить до проросійських і використовується невстановленими особами для здійснення деструктивної інформаційної діяльності, яка шкодить державній безпеці України.

Улітку 2024 року Кравець публічно заявив, що продав канал “Джокер” ще у 2022 році невідомій особі за 2 мільйони доларів. Жодних доказів на підтвердження цієї заяви він не надав.

Оновлено. Як повідомляє Українська правда, Роман Кравець відмовився від мандата народного депутата та розповів, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах. За словами Кравця, своїм місцем він поступається за списком “найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства”. Наступним за Кравцем у виборчому списку від “Слуги народу” йде підприємець Богдан Козуб.