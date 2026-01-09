Нові тренди у фінансових технологіях 2026 року

Фінансова система переживає кардинальні зміни, спричинені технологічними мегатрендами, які перекроюють її основи і саме тому традиційні фінансові установи, ймовірно, більше не будуть такими, як раніше. Зараз близько 90% населення України користується послугами фінтех-компаній. Глобальні карантини та локдауни зробили цифрові фінансові процеси більш орієнтованими на клієнтів. Це стимулює фінтех-компанії йти в ногу з часом і активно впроваджувати новітні технології, щоб забезпечувати очікуваний рівень послуг і підтримувати високий рівень задоволеності клієнтів. Поряд з розвитком фінансової індустрії розвивається ігровий ринок – гемблінгові платформи як First Casino також впроваджують найновіші технології, покращуючи безпеку, платіжні методи, ігровий досвід та бонусні системи для гравців.

Фінансовий ринок оцінюють в 700 млрд доларів у 2030 році, тоді як у 2020 році він становив лише близько 115 млрд доларів. Стартапи та досвідчені організації йдуть в ногу з новими технологіями та темпами змін, оновлюючи свою діяльність та накопичуючи достатньо технічних навичок та інструментів.

Ми дослідили фінансову галузь від BNPL до криптовалют, як світ платежів оцифровується і еволюціонує, і яке місце займатимуть фінансові інновації в останні роки – все це та інші деталі фінтех-тенденцій 2026 року ми висвітлили в цьому блозі.

Агенти штучного інтелекту та автономні фінанси змінюють роботу бек-офісу

Штучний інтелект у фінтеху починає мислити самостійно. У 2026 році ми вступаємо в еру агентного штучного інтелекту – інтелектуальних систем, які не тільки інтерпретують дані, але й приймають рішення, ініціюють дії та обробляють цілі робочі процеси без участі людини.

Уявіть собі: замість панелей інструментів, що чекають на введення даних, агенти ШІ проактивно затверджують кредити, узгоджують транзакції, позначають ризики несумісності або навіть ведуть переговори щодо умов контрактів. Вони є частиною мультиагентних систем, які співпрацюють у вашій інфраструктурі, з’єднані через фреймворки і працюють на базі векторних баз даних для відтворення контексту в режимі реального часу.

До таких результатів призвели три чинники:

Технічна зрілість. Зараз ми маємо технологію, необхідну для забезпечення роботи автономних систем, включаючи безсерверне інференціювання, рівні оркестрування, маршрутизацію агентів та протоколи резервного копіювання. Інструменти для підприємств. Такі платформи, як Arize, TruEra та WhyLabs, пропонують вбудовані функції спостереження, пояснення та моніторингу відповідності. Регуляторний тиск. Згідно із Законом ЄС про штучний інтелект та DORA, фінтех-компанії повинні гарантувати, що системи штучного інтелекту можуть обґрунтувати свої рішення, реєструвати своє міркування та передавати їх людям, коли це необхідно.

Але ось що часто залишається поза увагою: найкращі агенти штучного інтелекту у фінансах не тільки розумні, але й емпатичні. Згідно з останніми дослідженнями, емоційно інтелектуальний штучний інтелект вже впливає на задоволеність та лояльність клієнтів.

Вбудовані фінансові послуги перетворюються на вбудовані екосистеми

У 2026 році вбудовані фінансові послуги вже не будуть полягати у вбудовуванні платіжного API в додаток, справа перейшла від функцій до потоків.

Сьогодні вбудовані фінансові послуги інтегрують такі фінансові можливості, як кредитування, страхування, заощадження, виплата заробітної плати і навіть управління активами. Щоб це забезпечити, фінтех-компанії переходять від універсальних платформ BaaS до скоординованих екосистем. Вони розподіляють послуги між різними постачальниками: один для реєстрації, інший для KYC, третій для створення рахунків і власна логіка для резервного копіювання та звітності. І регулятори наздоганяють. У США OCC та FDIC ретельно перевіряють відносини спонсорських банків. В ЄС платформи, що вбудовують фінанси, повинні довести контроль над даними клієнтів, потоками коштів та логікою ризиків. Якщо ваш постачальник BaaS не проходить аудит, то і ваша компанія теж.

Що ж змінилося? Вбудовані фінансові послуги у 2026 році – це продуктова стратегія. Вона вимагає таких самих інвестицій у спостережуваність, відповідність вимогам та стабільність, як і будь-який регульований фінансовий стек.

Фінансові системи переходять на підключені хмарні платформи

Інфраструктура фінансових технологій трансформується, оскільки компанії відмовляються від ізольованих систем на користь підключених хмарних платформ, які забезпечують безперебійну комунікацію. Трансформація інфраструктури стала однією з найважливіших тенденцій у галузі фінансових технологій, змінивши спосіб функціонування фінансових послуг та надання продуктів клієнтам.

Перехід до хмарних рішень швидко набирає обертів у всіх типах фінансових організацій. Інтеграційні можливості стають важливими конкурентними перевагами, а не додатковими функціями. Дослідження показують, що до 2027 року 80% платформ автоматизації будуть пропонувати розробку за допомогою штучного інтелекту, що дозволить знизити витрати і дасть можливість більшій кількості розробників створювати рішення. Ці цифри показують, як інтеграція ШІ впливає на рішення щодо інфраструктури, коли організації вибирають платформи, що включають інтелектуальну автоматизацію, а не вимагають окремих інструментів ШІ.

Вплив цієї еволюції інфраструктури на бізнес виходить за межі технологічних відділів. Дані WEF показують, що більшість фінтех-компаній вважають відкриті банківські та фінансові системи важливими для їхнього майбутнього успіху. Компанії, які надають пріоритет технологічним рішенням та інфраструктурі, вказують це як основну мотивацію для партнерства та підвищення авторитету і довіри. Трансформація інфраструктури також відкриває можливості для нових бізнес-моделей і джерел доходу. Компанії, що використовують інтегровані платформи, можуть легше пропонувати вбудовані фінансові рішення.

Квантовий захист: забезпечення фінансового майбутнього

Квантові обчислення переходять з лабораторій у зали засідань, привертаючи увагу керівників завдяки своєму потенціалу для вирішення складних проблем в області оптимізації та моделювання. На ринку з’являються пілотні проекти у сфері фінансів для моделювання ризиків на тлі зростаючих інвестицій у квантово-захищену інфраструктуру. Такі тенденції, як сумісність систем із застарілими оновленнями та демонстрації на заходах на кшталт Tech Xchange, підкреслюють перехід до практичних застосувань, таких як квантові трансформації в сфері платежів та прийняття рішень. До 2026 року квантові технології проникнуть у стратегічні програми на великому масштабі, що дозволить таким установам, як Morgan Stanley, стати піонерами у сфері квантово-захищених транзакцій та токенізованої торгівлі, кардинально змінивши управління ризиками та інновації завдяки безпрецедентній обчислювальній потужності.

Мобільні додатки перетворюються на фінансові операційні системи

У 2026 році фінтех-супердодатки стають багатогалузевими фінансовими екосистемами. Це платформи, що поєднують платежі, банківські послуги, страхування, інвестиції, торгівлю і навіть нефінансові послуги в єдиному, глибоко персоналізованому середовищі.

Додатки, що з’явилися в Азії завдяки таким гравцям, як Paytm, WeChat, Alipay, зараз переосмислюються на західних ринках. Замість одного мега додатка ми спостерігаємо зростання модульних фінансових хабів: платформ, що інтегрують критично важливі послуги за допомогою комбінованих API, банківських послуг та вбудованої інфраструктури. Вважайте їх не стільки додатками, скільки фінансовими операційними системами.

Що сприяє змінам у 2026 році?

Конвергенція послуг. Споживачі очікують, що зможуть управляти кредитами, купувати страховку, інвестувати дрібні гроші та надсилати грошові перекази без переходу між додатками або рахунками.

Оркестрування на основі даних. Завдяки CDP, відкритим фінансовим API та рівням ідентифікації на основі згоди, супердодатки можуть персоналізувати пропозиції під час сеансу, пропонуючи потрібну послугу в потрібний час.

Вплив великих технологічних компаній. Apple, Google, Meta та Shopify непомітно вбудовують функції платежів, кредитування та лояльності в основні платформи і рухаються в напрямку супердодатків без брендингу.

Цифрові активи – нова межа для фінансів без кордонів

Цифрові активи створюють економіку без кордонів, усуваючи неефективність і забезпечуючи цілодобовий доступ до капіталу. Ці активи, які часто базуються на технологіях блокчейну та розподіленого реєстру, охоплюють широкий спектр застосувань, від платежів до інвестицій та доступу до послуг.

Ця подорож розпочалася з біткойна, винахід якого в 2009 році став поворотним моментом у цифрових фінансах. Сьогодні цифрові активи включають криптовалюти, токенізовані реальні активи та інновації, такі як стейблкоіни та цифрові валюти центральних банків. Технологія блокчейну з її прозорістю в режимі реального часу та атомною комбінованістю лежить в основі цих розробок. Атомна комбінованість означає, що одна транзакція передбачає виклики до декількох смарт-контрактів, і транзакція проходить тільки в тому випадку, якщо всі її частини успішні (що зменшує ризик контрагента та звільняє ресурси в клірингових центрах). Однак фрагментація всередині екосистеми залишається проблемою. Поєднання публічних і приватних мереж за допомогою підходів на основі уніфікованого реєстру може забезпечити масштабовані та безпечні рішення без шкоди для прозорості, нейтральності, конкурентоспроможності та відкритості. Ця інфраструктура підтримує децентралізовані фінанси (DeFi), дозволяючи створювати бездозвільні додатки, які переосмислюють традиційні фінансові послуги.

Створюючи системи, що поєднують інновації з надійним регуляторним наглядом, глобальна фінансова система може використовувати цифрові активи для відкриття нових можливостей для зростання та інклюзивності.

Відкрите банківське обслуговування розширює екосистему

В основі ідеї відкритого банкінгу лежить розробка API, що дозволяє фінансовим компаніям безпечно передавати фінансові дані. Однак використання таких API все ще пов’язане з певними проблемами, пов’язаними, в першу чергу, з дотриманням нормативних вимог та розробкою надійних механізмів безпеки. Крім того, розробники повинні забезпечити високий рівень взаємодії та стандартизації API, що гарантує ефективний обмін даними між різними фінансовими сторонами.

Прийняття PSD2 в Європі в 2015 році відкрило спільну галузь розвитку фінтех-стартапів і традиційних банків, і результати цієї співпраці з кожним роком стають все більш значущими. Стратегії відкритого банкінгу активно впроваджуються в інших регіонах за межами ЄС. Наприклад, Австралія та Гонконг мають правила відкритого банкінгу, тоді як інші країни, включаючи США, дотримуються ринкового підходу без урядових ініціатив.

У будь-якому випадку, одне зрозуміло: відкритий банкінг має величезний потенціал для розвитку ринку фінтех і знаходиться лише на початковій стадії свого зростання. Цифри це підтверджують. За даними Allied Market Research, глобальний ринок відкритого банкінгу, за прогнозами, досягне 123,7 млрд доларів до 2031 року, порівняно з 13,9 млрд доларів у 2020 році.

Стрибок у розвитку екології у фінансових технологіях

Глобальна тенденція до сталого розвитку не оминула і фінтех, що призвело до зростання кількості ініціатив, спрямованих на підвищення екологічної свідомості. Наприклад, криптовалютний ринок продовжує розвивати екологічні криптовалюти, покликані вирішити проблеми енергоспоживання традиційних криптовалют, таких як біткойн, за допомогою більш ефективного механізму консенсусу. Вже понад 200 компаній та приватних осіб приєдналися до ініціативи Crypto Climate Accord, започаткованої в 2021 році з метою декарбонізації галузі та досягнення нульових викидів від споживання електроенергії, пов’язаного з криптовалютами, до 2030 року. Цифрові гаманці та безконтактні платежі, серед іншого, дозволяють користувачам позбутися необхідності використовувати паперові гроші.

Зі збільшенням досліджень впливу викидів, кліматично орієнтовані фінтех-рішення можуть відійти від нішевого сегмента і наблизитися до загальноприйнятої практики в міру посилення регуляторного тиску. Зелені облігації та стабільні інвестиції можуть домінувати на платформах управління капіталом. Алгоритми штучного інтелекту можуть використовуватися для автоматичного перевірки портфелів на відповідність ESG, оскільки інвестиційні компанії зосереджуються на стабільному фінансуванні. Фінтех-компанії, що пропонують надійний облік викидів вуглецю, можуть привернути значний інтерес ринку.

Безперервна ідентифікація стає основним трендом у сфері безпеки

Ще в 2023 році безперервна аутентифікація була скоріше експериментом – перспективним, але ще не стандартним. Перенесімося в 2026 рік, і тепер це базове очікування від фінтех-платформ, які мають справу з потоками високого ризику, такими як миттєві виплати, відкриті банківські API та платежі в режимі реального часу.

Діпфейки, фішинг, створений за допомогою штучного інтелекту, та синтетичні ідентичності стали більш витонченими та масштабованими, ніж будь-коли. Статичних облікових даних та перевірок пристроїв вже недостатньо. Фінтех-компанії перебувають під тиском, щоб довести, а не просто припустити, що особа, яка стоїть за сесією, є тією, за кого себе видає.

Сучасні просунуті фінтех-стеки поєднують:

поведінкову біометрію,

пасивне виявлення життєздатності,

відбитки пристроїв та мереж,

механізми виявлення аномалій,

тригери автентифікації на основі ризику.

Якщо сесія поводиться ненормально, наприклад, незвичайні шаблони набору тексту або раптова зміна IP/ОС, система в режимі реального часу позначає ризик. Потім вона може тихо ескалувати: заблокувати транзакцію, запросити повторну біометричну автентифікацію або перенаправити користувача через процес ще раз без втручання людини або жорстко запрограмованих правил.

Важливо, що ці заходи безпеки тепер розроблені з урахуванням конфіденційності: вони відповідають GDPR, мінімізують використання даних і є зрозумілими для аудиторів.

Біометрична аутентифікація

Фінансові компанії, які покладаються на паролі, а не на прості у використанні процедури біометричної верифікації особи, втратять клієнтів. Особливо коли йдеться про доступ до грошей та іншої фінансової інформації, 80% клієнтів активно шукають компанії, які пропонують швидку верифікацію особи або аутентифікацію. Компанії, які використовують такий рівень безпеки, підняли планку, і фінтех-бізнес звертає на це увагу.

Безпека банківських рахунків вважається важливим питанням для 93% споживачів, що робить фінтех пріоритетним сектором для технологій біометричної аутентифікації. Підвищення ефективності фінтех-рішення безпосередньо пов’язане з інвестиціями в його безпеку. Фінтех-рішення повинно гарантувати безпечне зберігання та обробку даних і витримувати кібератаки. Це не нові тенденції у фінтеху, але з ростом цифрового банкінгу заходи безпеки стають все більш актуальними.

Експерти з кібербезпеки вважають, що біометрична аутентифікація є безпечнішою, ніж традиційні паролі та PIN-коди. Користувачі, незважаючи на наявність декількох паролів, вважають біометричну ідентифікацію найкращим методом підтвердження своєї особи. Їм потрібно запам’ятати один новий пароль на рік; їм не потрібно вивчати комбінації букв і цифр. Конфіденційна інформація буде в безпеці навіть у разі викрадення ноутбука або смартфона.

Майбутнє для компаній у фінансових технологіях у 2026

Якщо спробувати знайти щось спільне у всіх фінтех-тенденціях, то можна виділити 3 фактори, які стимулюють розвиток галузі і які повинні враховувати компанії, що прагнуть досягти успіху в цій сфері.

Дотримання нормативних вимог

Очікується, що в 2026 році більше уваги буде приділятися дотриманню нормативних вимог, і фінтех-компанії повинні встигати за швидким розвитком фінансового законодавства. Адаптація до цих змін буде критично важливою для довгострокового успіху.

Розмивання кордонів

У міру зростання очікувань клієнтів найуспішніші компанії прагнуть надавати більш комплексні послуги без обмежень. Наприклад, вигідні міжнародні платежі, можливість торгувати криптовалютою, акціями, кредитами тощо – все в одному додатку. Надання користувачам усього спектру фінансових послуг через одну платформу є величезною конкурентною перевагою для фінтех-компаній.

Підвищення доступності фінансових послуг

Фінтех-компанії прагнуть зробити свої послуги для клієнтів максимально простими та доступними. Це включає спрощення та прискорення процесу купівлі акцій, швидкий розрахунок відсотків за кредитом, оформлення страхування за кілька кліків тощо.

Компанії, які можуть досягти прогресу в цих трьох сферах, найімовірніше, стануть головними гравцями ринку в найближчому майбутньому. Крім того, як показують приклади, наведені в цій статті, найуспішніші компанії об’єднують кілька тенденцій у своїх інноваційних стратегіях, що дає кращі результати.

