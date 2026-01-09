Зеленський відреагував на масовану російську атаку по Україні з використанням “Орєшніка”

У Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу, внаслідок якого загинули щонайменше чотири людини. Серед загиблих — працівник екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, лише в столиці пошкоджено 20 житлових будинків, десятки людей отримали поранення. Російські війська завдали повторного удару по одному з житлових будинків у момент, коли екстрені служби вже надавали допомогу після першої атаки.

Зеленський зазначив, що наслідки ударів ліквідовують також у Київській області, на Львівщині та в інших регіонах України. Усі необхідні служби залучені до відновлювальних робіт, зараз робиться максимум можливого для відновлення подачі опалення та електроенергії на тлі значного похолодання.

За словами президента, загалом за ніч Росія застосувала 242 дрони, 13 балістичних ракет, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» та 22 крилаті ракети. Основними цілями атаки стали об’єкти енергетики та цивільної інфраструктури.

Також під час нічного обстрілу російський дрон пошкодив будівлю Посольства Катару в Україні. Зеленський наголосив, що Катар є державою, яка активно займається посередництвом у питаннях звільнення українських військовополонених і цивільних, утримуваних у Росії.

Президент заявив про необхідність чіткої реакції міжнародної спільноти, насамперед Сполучених Штатів, а також підкреслив, що підтримка протиповітряної оборони України має залишатися постійним пріоритетом. За його словами, Україна інформуватиме партнерів про перебіг атаки та заходи, яких потребує у відповідь.