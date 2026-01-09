Махінації з зерном: на Львівщини екскерівника держпідприємства підозрюють у заволодінні понад 800 тис. грн

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора державного аграрного підприємства у заволодінні бюджетними коштами. За даними слідства, його дії призвели до збитків для підприємства на суму понад 800 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Так, у серпні 2022 року підозрюваний – на той час виконувач обов’язків директора одного з аграрних державних підприємств, уклав з приватною фірмою договір про зберігання більше ніж 1370 тонн зерна озимої пшениці, яке було передано на склад.

У жовтні цього ж року власник зерна змінився – державне підприємство продало його приватній компанії, що було оформлено належним чином та підтверджено актом із підписами попереднього власника, нового власника та зберігача. Так, зерно з державної власності перейшло у приватну.

Проте, у 2024 році компанія-зберігач звернулась до суду з позовом до державного підприємства (попереднього власника зерна) про нібито несплату коштів за зберігання пшениці на суму понад мільйон гривень, у той час як насправді сума заборгованості становила близько 200 тисяч гривень.

“Своєю чергою, виконувач обов’язків директора держпідприємства, достовірно знаючи про відсутність підстав для таких вимог, визнав цей позов, уклав з позивачем мирову угоду та віддав розпорядження переказати на рахунок компанії-зберігача грошові кошти у сумі мільйон гривень, тобто – на 800 тисяч гривень більше ніж насправді становила сума заборгованості за зберігання зерна, яке належало не державі, а приватній фірмі”, – розповіли в поліції.

Таким чином державному підприємству було завдано збитків на вказану суму.

Екскерівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.