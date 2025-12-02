Викрито тіньову схему експорту зерна з оборотом у 640 млн грн, арештовано майна на 21,5 млн

На Миколаївщині затримано трьох учасників організованої групи, які під час тіньових операцій із зерном ухилилися від сплати понад 114 млн грн податків. Слідчі арештували майна на суму 21,5 млн грн.

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури викрили організовану схему ухилення від сплати податків, пов’язану з тіньовим обігом зерна. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 ККУ повідомлено трьом учасникам групи — власниці агрофірми, бухгалтеру та менеджеру.

За даними слідства, вони закуповували зерно за готівку без відображення цих операцій в обліку чи податковій звітності, після чого експортували продукцію через підконтрольні іноземні компанії та фіктивні фірми. Загальний оборот схеми становив майже 640 млн грн, а сума несплачених податків — понад 114,6 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, печатки та 30 тис. доларів готівкою. Також арештовано майна на 21,5 млн грн, зокрема шість квартир, три автомобілі, земельну ділянку та вилучені кошти.