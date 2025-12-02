        Політика

        Зеленський: подальші кроки у перемовинах залежать від сигналів США після контакту з Росією

        Сергій Бордовський
        2 Грудня 2025 17:44
        Президент Володимир Зеленський / Скріншот
        Президент Володимир Зеленський заявив, що подальші переговорні кроки України залежатимуть від сигналів, які США нададуть після зустрічі їхньої делегації з представниками Росії. Він також підтвердив готовність зустрітися з Дональдом Трампом.

        Під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона очікує сигналів від американської делегації після її зустрічі в Росії. За його словами, США хочуть одразу поінформувати Київ про результати. Президент наголосив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом, якщо переговори перейдуть у стадію ухвалення реальних рішень, а не лише діалогу. Він підкреслив, що для України принципово важливо уникнути будь-яких рішень, ухвалених без її участі, особливо в питаннях гарантій безпеки, територій та заморожених активів.


