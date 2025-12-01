Зеленський розказав про ситуацію на фронті, мирний план та прокоментував відставку Єрмака

Під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України майже повністю зачистили Куп’янськ від російських загарбників. Президент наголосив, що, попри заяви росії про нібито захоплення міста, українські сили «майже всіх вичистили». Він також повідомив про триваючі бої у Покровську та на інших напрямках, додавши, що жодна з останніх наступальних операцій росії не була успішною.

Глава держави окремо повідомив, що протягом останніх двох місяців росія зазнала найбільших від початку повномасштабної війни втрат особового складу — близько 25,5 тисячі військових. За його словами, ці дані мають відеопідтвердження.

Зеленський наголосив, що ключовим пріоритетом України є гарантії безпеки, які мають унеможливити третє вторгнення росії. Президент зазначив, що всі учасники переговорного процесу працюють над тим, щоб жодна домовленість про завершення війни не могла бути зірвана. Він підкреслив, що росія неодноразово порушувала власні обіцянки та міжнародні угоди, тому Україні необхідні надійні механізми захисту.

Під час пресконференції президент також прокоментував відставку керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Зеленський зазначив, що всі події в Україні впливають на переговорний процес, а ухвалювані щодня рішення спрямовані на зміцнення держави. Він підкреслив, що як президент воюючої країни змушений приймати непрості рішення і продовжуватиме це робити.

Щодо призначення нового керівника Офісу Президента Зеленський повідомив, що рішення ще не ухвалене. Він заявив, що хоче провести додаткові консультації після повернення до України, а озвучувати ім’я потенційного кандидата зарано. Президент додав, що остаточний вибір залежатиме від управлінських чинників та пріоритетів подальшої роботи, наголосивши, що в Україні є достойні претенденти на цю посаду.