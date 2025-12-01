138 боєзіткнень за добу: найважчі бої тривають на Покровському напрямку

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16:00 1 грудня 2025 року, зазначивши, що ворог продовжує інтенсивні атаки по всій лінії фронту та обстрілює прикордонні населені пункти.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 138. Російські війська не припиняють завдавати ударів по прикордонних районах. Під вогнем ворожої артилерії опинилися населені пункти Старикове, Бобилівка, Уланове, Ходине, Вовківка та Хрінівка Сумської області, а також Хрінівка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник здійснив один авіаційний удар, скинув три керовані авіабомби та провів 62 обстріли позицій українських військових і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував українські укріплення в районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки. На Куп’янському напрямку тривають п’ять бойових зіткнень поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки.

Особливо напруженою залишається ситуація на Лиманському напрямку, де агресор 16 разів намагався прорвати оборону в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків і Зарічного. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки у районах Ямполя, Платонівки та Серебрянки, ще один бій триває. На Краматорському напрямку зафіксовано три атаки поблизу Пазеного, Миколаївки та Ступочок.

Інтенсивні бої тривають і на Костянтинівському напрямку. Там противник атакував позиції Сил оборони у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки та Іванівки, а також у напрямку Миколайпілля, Костянтинівки та Берестка. Українські військові відбили 15 атак, ще три боєзіткнення продовжуються.

Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, де ворог здійснив 43 спроби прориву в районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Родинського, Мирнограда, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного та інших населених пунктів. Бої тривають у десяти локаціях. Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи в районі Покровська, втрати противника уточнюються.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак ворога, на Гуляйпільському – зафіксовано дев’ять бойових зіткнень, одне з яких триває. На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не здійснював. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника станом на цей час не виявлено.