У Підмосков’ї вибухнув позашляховик співробітника оборонного інституту

Вранці 1 грудня у Підмосков’ї на подвір’ї житлового будинку вибухнув автомобіль Land Cruiser 200 Prado. Постраждалих немає, позашляховик повністю згорів.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

За попередніми даними, автомобіль був порожнім, а уламки нікого не зачепили. Вибуховою хвилею у сусідньому будинку вибило шибки. Вогонь знищив позашляховик вщент.

Реклама

Реклама

Як пише паблік 112, власником знищеної машини є 41-річний науковець, фахівець із квантової електроніки НДІ “Полюс” імені Стельмаха, який у момент вибуху перебував у відрядженні.

Довідка. Науково-дослідний інститут “Полюс” ім. М. Ф. Стельмаха — науково-дослідний інститут, що спеціалізується на розробках у галузі квантової електроніки. Розташований у Москві. Через вторгнення Росії в Україну, інститут перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США та низки інших країн. Інститут розробляє і випускає продукцію військового і цивільного призначення: твердотільні лазери на активованих кристалах, лазерні далекоміри, цілевказівники для високоточної зброї, лазерні гіроскопи на газових лазерах літакової навігаційної системи, електрооптичні та нелінійні кристали для виробництва лазерів, напівпровідникові структури для лазерів і фотоприймачів, лазерні медичні та технологічні установки, лазерні вимірювачі швидкості та дальності ЛІСД-2, лазерні гіроскопи, пристрої відеофіксації руху автомобілів, аналізатори наркотичних і вибухових речовин.