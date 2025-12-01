        Політика

        Хто замінить Єрмака на посаді керівника ОП: ЗМІ назвали імена чотирьох ймовірних кандидатів

        Галина Шподарева
        1 Грудня 2025 12:15
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Щонайменше шестеро претендентів розглядаються на посаду керівника Офісу президента України. Стали відомі імена чотирьох із них.

        Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

        Офіс президента після відставки Єрмака залишається без керівника, адже Володимир Зеленський перебуває у пошуку нового формату роботи Офісу.

        Одним із найбільш вірогідних і обговорюваних кандидатів ЗМІ називають міністра оборони Дениса Шмигаля, першого віцепрем’єра Михайла Федорова, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, заступника голови ОП Павла Палісу.

        “Троє людей – це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі”, – говорить джерело.

        Також як можливий кандидат фігурує і прем’єрка Юлія Свириденко, але, за словами співрозмовників видання, її призначення малоймовірне – вона перебуває на своїй посаді лічені місяці, і знову міняти прем’єра у владі не хочуть.

        За словами іншого джерела, з цими чотирма кандидатами Зеленський у суботу проводив зустрічі на Банковій. Але ними список не вичерпується – на посаду глави ОП є ще два претенденти.

        Володимир Зеленський та Павло Паліса / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

