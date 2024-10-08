Другий Саміт миру не відбудеться у листопаді, – ОП

Другий Глобальний саміт миру, який очікувався в листопаді 2024 року, не відбудеться.

Про це виданню “Телеграф” розповіла радниця глави ОП Дарія Зарівна.

“В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту”, – йдеться у заяві.

В ОП також анонсували конференцію, яка 30-31 жовтня пройде у Канаді. Темою будуть гуманітарні питання – звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей.

Згодом Зарівна повідомила, що питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій у жовтні.

“Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня. Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій”, — написала Зарівна у себе в телеграм-каналі.