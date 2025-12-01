CNN: Україні можуть фактично заблокувати вступ до НАТО без юридичної відмови

США можуть фактично заблокувати Україні вступ до НАТО — про це заявило джерело CNN. За цим варіантом, країни Альянсу можуть домовитися з Росією окремо, без участі Києва, і при цьому Україні не доведеться юридично відмовлятися від курсу на членство.

Про це пише CNN.

Переговори у Флориді між українською та американською делегаціями щодо мирного плану стали “кроком уперед” і “спиралися на прогрес у Женеві”, де минулого тижня відбувся перший раунд обговорення американських пропозицій щодо завершення російської війни проти України.

“Було б дуже передчасно говорити, що ми тут все фіналізували, оскільки ще багато потрібно зробити. Але зустріч була дуже сфокусованою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були обговорені детально”, — сказало джерело CNN.

Одним із найбільш “проблемних аспектів” початкової мирної пропозиції США з 28 пунктів була вимога, щоб Україна формально відмовилася від свого прагнення, закріпленого в Конституції, вступити до НАТО — ключова вимога Росії для завершення війни й те, що українські посадовці продовжують відкидати.

Однак джерело CNN тепер каже, що переговорники обговорили можливий сценарій, у якому Україна фактично буде позбавлена можливості приєднатися до очолюваного США західного військового альянсу через домовленості, які мають бути узгоджені безпосередньо між країнами-членами НАТО і Москвою.

“Україну не будуть змушувати офіційно, у юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення. Але якщо Сполучені Штати мають про щось домовитися з Росією на двосторонньому рівні, або якщо Росія хоче отримати певні гарантії від НАТО на багатосторонньому рівні, то це не залучає Україну до процесу ухвалення рішення”, — сказало джерело CNN.

Остаточне рішення щодо того, що було б надзвичайно чутливим компромісом — ймовірно, непопулярним серед держав-членів НАТО — ще не ухвалене й у підсумку буде прийняте президентом України, підкреслило джерело CNN.

Але це свідчить, що в міру просування переговорів між США та Україною, а також у міру того, як Віткофф прямує до Москви для переговорів у Кремлі, розглядаються творчі рішення, які дозволяють “обійти” червоні лінії Києва.