Над аеропортом Вільнюса знову закрили повітряний простір через повітряні кулі

У Вільнюсі ввели тимчасові обмеження на використання повітряного простору над місцевим аеропортом, повідомили у Vilnius Airport. Рішення ухвалили 30 листопада о 18:09.

За попередньою інформацією, на це вплинули навігаційні сигнатури, характерні для повітряних куль, що рухалися в напрямку аеропорту. Обмеження продовжені до 23:00.

В аеропорту зазначили, що рішення щодо окремих рейсів ухвалюють авіакомпанії. Пасажирам, чиї подорожі могли зазнати змін, рекомендують стежити за інформацією від своїх авіаперевізників.

Це вже не перший подібний випадок у Вільнюсі. Упродовж жовтня та листопада аеропорт кілька разів тимчасово зупиняв роботу через повітряні кулі: їх фіксували як «метеокулі» або як об’єкти, пов’язані з контрабандною діяльністю. Литовська влада раніше називала такі інциденти потенційною «гібридною загрозою».