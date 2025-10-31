Україна вперше передала російського військового до іншої держави для суду за воєнні злочини — Кравченко

Україна вперше від початку повномасштабної війни передала російського військовослужбовця іншій державі — Литві — для кримінального переслідування за воєнні злочини. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, назвавши цю подію «історичною для системи міжнародного правосуддя».

Йдеться про старшого матроса військової поліції зс рф, якого українські військові взяли в полон поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку. За даними слідства, він був причетний до катувань, побиттів, утримання людей у нелюдських умовах та інших злочинів проти цивільних і військовополонених.

Серед його жертв — громадянин Литви, у зв’язку з чим підозрюваного було передано литовській стороні.

30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генпрокуратури Литви взяв затриманого під варту на три місяці. У Литві йому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу щодо воєнних злочинів, катувань, незаконного позбавлення волі та порушення Женевських конвенцій.

Як зазначив Кравченко, за скоєне росіянину загрожує довічне ув’язнення. Передача стала можливою завдяки спільній роботі Спільної слідчої групи “Справа України” та тісній взаємодії з литовськими правоохоронцями.

«Це не просто юридична дія — це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться», — наголосив Генпрокурор.

Кравченко також повідомив, що обговорив цю справу з президентом Литви Гітанасом Науседою та Генеральною прокуроркою Лаурою Крюскене.