Зеленський анонсував призначення нових керівників ОВА п’яти регіонів: яких саме

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження кадрових змін і проведення консультацій щодо призначення нових керівників обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах.

За словами глави держави, йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку області. Зеленський зазначив, що коло кандидатур уже визначене, а рішення щодо призначень планують ухвалити завтра.

Президент також повідомив, що розраховує на швидке погодження призначень з боку Кабінету Міністрів України, після чого нові керівники областей мають розпочати роботу вже наступного тижня.

