        Зеленський анонсував призначення нових керівників ОВА п’яти регіонів: яких саме

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 17:14
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження кадрових змін і проведення консультацій щодо призначення нових керівників обласних військових адміністрацій у п’яти регіонах.

        За словами глави держави, йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку області. Зеленський зазначив, що коло кандидатур уже визначене, а рішення щодо призначень планують ухвалити завтра.

        Президент також повідомив, що розраховує на швидке погодження призначень з боку Кабінету Міністрів України, після чого нові керівники областей мають розпочати роботу вже наступного тижня.

