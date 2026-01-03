Тюбінг на конях: на Львівщині 17-річний хлопець травмувався під час небезпечної розваги

У Львівській області травмувався 17-річний хлопець, якого катали на гумовому тюбінгу, причепленому до воза, запряженого кіньми.

Катання на тюбінгу за кінним возом закінчилося травмами підлітка / Фото: Нацполіція

Про це повідомила Поліція Львівської області. Інцидент стався 2 січня близько 22:00 в одному з сіл Шептицького району. За попередніми даними, 22-річний місцевий мешканець катав підлітка на тюбінгу, закріпленому за возом, який тягнули двоє коней.

У певний момент керманич втратив контроль над кіньми, після чого тюбінг виїхав за межі дороги в кювет. Пасажир випав і вдарився об бетонну опору моста. Хлопця з тілесними ушкодженнями, зокрема травмами голови, госпіталізували.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 291 Кримінального кодексу України — порушення чинних на транспорті правил. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до п’яти років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.