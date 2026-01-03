Хай живе ядерна зброя! — у кремлі відреагували на атаку США на Венесуелу

У кремлі різко та агресивно відреагували на атаку США на Венесуелу, фактично вихваляючи ядерну зброю як «гарантію безпеки» для держав.

Як повідомляють російські ЗМІ, із заявою виступив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв. У своєму дописі він назвав дії США «жорсткою військовою операцією» та заявив про «захоплення спецназом легально обраного президента Венесуели з дружиною», іронічно додавши, що це нібито «ще один крок до Нобелівської премії миру».

Окремий блок заяв Медведєва був присвячений Україні — він використав образливу та зневажливу лексику на адресу української влади й закликав США «проявити таку ж активність» проти України. Крім того, у своєму коментарі представник кремля дійшов висновку, що події у Каракасі є «доказом» необхідності максимального нарощування військової сили, прямо проголосивши: «Хай живе ядерна зброя».

Росія протягом багатьох років підтримує правлячий режим Венесуели та має тісні політичні, економічні й військові зв’язки з Каракасом. Москва визнає владу президента Ніколаса Мадуро легітимною, надавала Венесуелі фінансову та військово-технічну допомогу, інвестувала в нафтову галузь і розглядала країну як ключового союзника в Латинській Америці.

Натомість США звинувачують президента Венесуели Ніколаса Мадуро у наркотероризмі, міжнародному наркотрафіку, відмиванні коштів та керівництві так званим «Картелем сонць» — мережею венесуельських силовиків, яку американська влада вважає злочинним угрупованням. Міністерство юстиції США висунуло ці обвинувачення ще у 2020 році та оголошувало винагороду за інформацію, що може призвести до його затримання.

Сьогодні, 3 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати провели масштабну операцію у Венесуелі, під час якої було захоплено президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину. Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, подальших дій США у Венесуелі не планується, оскільки Мадуро перебуває під вартою і буде судитись за кримінальними звинуваченнями у Сполучених Штатах.