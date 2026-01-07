Під час рейду із захоплення Мадуро у Венесуелі загинули близько 75 людей — WP

Під час військової операції США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро загинули близько 75 людей. Значна частина втрат припала на перестрілку на території його резиденції в Каракасі.

Як пише The Washington Post з посиланням на поінформованих американських посадовців, унаслідок рейду загинули представники венесуельських і кубинських сил безпеки, а також цивільні, які опинилися в зоні бойових дій. За оцінками, під час удару на світанку загинули щонайменше 67 осіб, а загальна кількість жертв може сягати 75–80 людей. Ці цифри загалом збігаються з неофіційними оцінками, які останніми днями озвучувала венесуельська сторона.

Високі втрати, зазначає видання, надають додаткового сенсу публічним словам президента США Donald Trump, який заявив, що санкціонована ним операція була «ефективною», але «дуже жорстокою».

За даними американських чиновників, під час операції було поранено близько шести військовослужбовців США, частина з них дістала вогнепальні поранення під час бою на території резиденції Nicolás Maduro. Деяких поранених доправили до військового медичного центру Brooke Army Medical Center у Техасі, де їм зробили операції. Пентагон повідомив, що двоє американських військових усе ще проходять лікування, ще п’ятеро вже повернулися до служби.

У Пентагоні заявили, що успішне виконання надзвичайно складної операції з мінімальними втратами свідчить про високий рівень підготовки американських військових. Рейд очолювали бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки військових зі 75-го полку рейнджерів та 160-го авіаційного полку спеціальних операцій. Гелікоптери стартували з кількох військових кораблів біля узбережжя Венесуели та заходили на ціль на малій висоті, щоб уникнути виявлення.

Операція, відома під назвою Operation Absolute Resolve, була детально спланована і включала понад 150 літальних апаратів, запущених із 20 різних локацій. Під час заходу на ціль гелікоптери потрапили під обстріл із землі та відкрили вогонь у відповідь для самозахисту. Один із гелікоптерів зазнав ураження, але залишився придатним до польоту.