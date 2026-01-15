США офіційно розпочали продаж венесуельської нафти, — CNN

Сполучені Штати завершили перший продаж венесуельської нафти на суму 500 мільйонів доларів. Найближчим часом плануються додаткові продажі.

Про це повідомляє CNN.

Про перший продаж венесуельської нафти повідомив представник адміністрації США. За його словами, найближчими днями та тижнями очікуються нові угоди щодо реалізації сировини.

Реклама

Реклама

Після того як на початку місяця Сполучені Штати атакували Венесуелу та захопили її президента Ніколаса Мадуро, Трамп неодноразово заявляв про намір використати значні нафтові запаси країни. Також президент США сказав, що нафтова галузь інвестує щонайменше 100 мільярдів доларів у відновлення венесуельського енергетичного сектору, не уточнивши джерело цієї оцінки.

Водночас плани адміністрації викликали скепсис серед керівників американських енергетичних компаній. Генеральний директор ExxonMobil Даррен Вудс під час зустрічі в Білому домі заявив, що інвестування у Венесуелі наразі є неможливим через відсутність необхідних правових і комерційних умов. Інші керівники також висловили небажання вкладати кошти в країну.

Після тривалої зустрічі в Білому домі Трамп і його радники не оголосили про жодні значні зобов’язання компаній інвестувати мільярди доларів у Венесуелу. Деталі першого продажу нафти повністю не розкриваються, однак у Білому домі заявили, що команда президента веде поточні обговорення з нафтовими компаніями, готовими інвестувати у відновлення венесуельської нафтової інфраструктури.

Раніше Reuters повідомляв, що венесуельську нафту пропонували трейдерам зі знижкою порівняно з нафтою з інших країн, зокрема Канади.