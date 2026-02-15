        Події

        У російському порту Усть-Луга танкер врізався у причал, розпочато перевірку

        Віктор Алєксєєв
        15 Лютого 2026 20:45
        Танкер Tony / Фото marinetraffic.com
        Танкер Tony / Фото marinetraffic.com

        У морському порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії сталася аварія за участі нафтового танкера, після чого правоохоронні органи розпочали перевірку обставин інциденту. Про це повідомили російські транспортні прокурори.

        За їхніми даними, подія сталася в суботу, коли танкер Tony, що прибув для завантаження нафтопродуктів, зіткнувся зі стінкою причалу. Унаслідок зіткнення пошкоджено причальну інфраструктуру та портовий кран.

        Постраждалих у результаті інциденту немає, витоку нафтопродуктів також не зафіксовано. Правоохоронці з’ясовують причини та всі обставини аварії.

