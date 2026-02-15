У російському порту Усть-Луга танкер врізався у причал, розпочато перевірку

У морському порту Усть-Луга в Ленінградській області Росії сталася аварія за участі нафтового танкера, після чого правоохоронні органи розпочали перевірку обставин інциденту. Про це повідомили російські транспортні прокурори.

За їхніми даними, подія сталася в суботу, коли танкер Tony, що прибув для завантаження нафтопродуктів, зіткнувся зі стінкою причалу. Унаслідок зіткнення пошкоджено причальну інфраструктуру та портовий кран.

Постраждалих у результаті інциденту немає, витоку нафтопродуктів також не зафіксовано. Правоохоронці з’ясовують причини та всі обставини аварії.

