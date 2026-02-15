Обама вперше прокоментував опублікований Трампом ролик, в якому він і його дружина Мішель зображені у вигляді мавп

Колишній президент США Барак Обама вперше прокоментував ролик, опублікований Дональдом Трампом, в якому він і його дружина Мішель зображені у вигляді мавп.

Ведучий подкасту No Lie Брайан Тайлер Коен, до якого Обама прийшов на інтерв’ю, запитав, як країна може оговтатися від «деволюції дискурсу», наводячи як приклад опубліковане Трампом відео — а також те, що в адміністрації президента назвали двох застрелених у Міннесоті громадян США «внутрішніми терористами» .

«Відбувається якась клоунада в соціальних мережах і на телебаченні. По-справжньому тривожно те, що, схоже, зовсім не залишилося сорому у людей, які раніше вважали, що потрібно дотримуватися хоча б мінімальних норм пристойності, доречності та поваги до посади», — сказав Обама.

На його думку, «важливо визнати, що більшість американців вважають таку поведінку глибоко тривожною».

На початку лютого Трамп опублікував у своїх соцмережах ролик, присвячений теорії змови про те, що на виборах 2020 року під час голосування виникли аномалії. В кінці відео під пісню «The Lion Sleeps Tonight» з’являлася коротка вставка, в якій Барак Обама і його дружина Мішель були зображені у вигляді мавп. Відео розкритикували, зокрема, республіканці. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт назвала критику «фальшивим обуренням», заявивши, що «це відео з інтернет-мема, в якому президент Трамп зображений як король джунглів, а демократи — як персонажі «Короля Лева». Однак пізніше ролик був видалений з соцмереж Трампа. Сам він відмовився вибачатися, заявивши, що не дивився відео повністю, і поклав провину на співробітника, який опублікував ролик «помилково».