Політика

Обама зробить все, щоб Байден переміг на виборах – NBC

3 Серпня 2023 08:28
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байден, Обама, вибори

Екс-президент США Барак Обама зробить усе можливе для підтримки на виборах нинішнього глави Білого дому Джо Байдена.

Про це із посиланням на власні джерела пише NBC News.

“Під час візиту до Білого дому в червні експрезидент Барак Обама чітко дав зрозуміти своєму колишньому напарнику, що готовий зробити усе заради допомоги у його переобранні”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що під час приватного обіду Обама й Байден обговорили те, “наскільки багато стоїть на кону в 2024-му року, особливо з огляду на міцність підтримки Дональда Трампа”.


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