Ліндсі Вонн виписали з лікарні після важкого падіння на Олімпіаді

Американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з лікарні в Італії приблизно через тиждень після важкого падіння, яке перервало її олімпійське повернення. Про це повідомляє Sky News із посиланням на два джерела, близькі до ситуації.

Унаслідок падіння спортсменка отримала складний перелом великогомілкової кістки / Фото AP Photo, Reuters

41-річну спортсменку доправили гелікоптером до лікарні після аварії, що сталася лише через 13 секунд після старту у фіналі жіночого швидкісного спуску в Кортіні. Спочатку її госпіталізували до медзакладу в Кортіні, а згодом перевели до більшої лікарні в Тревізо. За словами Вонн, четверта операція за тиждень пройшла успішно, і тепер вона зможе повернутися до США, де заплановане ще одне хірургічне втручання.

Унаслідок падіння спортсменка отримала складний перелом великогомілкової кістки, відновлення після якого, за оцінками ортопедів, може тривати від восьми до одинадцяти місяців. Вонн зазначила, що усвідомлювала ризики перед стартом і свідомо погодилася на них, підкресливши, що кожен лижник на старті робить такий самий вибір.

Олімпійська чемпіонка 2010 року та одна з найуспішніших гірськолижниць в історії Кубка світу сподівалася стати найстаршою призеркою Олімпійських ігор у гірськолижному спорті. Попри травму, вона заявила, що її любов до лиж не зникла і вона прагне знову повернутися на вершину гори.