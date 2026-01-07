Трамп вимагає, щоб Венесуела вигнала Китай і Росію та співпрацювала з США з нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Венесуелі умови для відновлення та розширення видобутку й експорту нафти. Серед вимог — розрив економічних зв’язків із Китаєм, Росією, Іраном і Кубою та ексклюзивне партнерство зі США.

Як повідомляє ABC News, команда президента США Дональда Трампа передала тимчасовій президентці Венесуели Делсі Родрігес перелік вимог, які Каракас має виконати, перш ніж отримає дозвіл збільшити видобуток нафти. За словами трьох джерел, знайомих із планом адміністрації, Венесуела повинна вигнати Китай, Росію, Іран і Кубу та припинити з ними економічну співпрацю.

Крім того, Венесуелі пропонують погодитися на ексклюзивне партнерство зі США у сфері нафтовидобутку та надавати перевагу американській стороні під час продажу важкої нафти.

За інформацією джерел, держсекретар США Марко Рубіо під час закритого брифінгу для законодавців заявив, що США мають важелі тиску на Каракас, оскільки всі венесуельські нафтові танкери вже заповнені. За оцінками Вашингтона, без продажу нафтових резервів Венесуела може стати фінансово неплатоспроможною протягом кількох тижнів.

Увечері у вівторок Трамп заявив, що «тимчасова влада» Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів нафти для продажу за ринковими цінами. За його словами, ці кошти перебуватимуть під його контролем, щоб гарантувати їх використання «на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів».

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Роджер Вікер зазначив, що план адміністрації не передбачає залучення американських військ. За його словами, стратегія Вашингтона зосереджена на контролі нафтових потоків і танкерів.

У Білому домі не заперечили викладену інформацію, заявивши, що президент прагне використати максимальний тиск для забезпечення співпраці Венесуели зі США, зокрема щодо припинення нелегальної міграції, наркотрафіку та відновлення нафтової інфраструктури.