Окупанти почали застосувати наземні роботи під Вовчанськом — бійці 57-ї бригади їх знищили

Українські військові знищили російські наземні роботизовані комплекси, які окупанти почали застосовувати на Вовчанському напрямку.
Про це повідомила 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка. За даними бригади, пілоти батальйону безпілотних систем «Мурчики» виявили два типи НРК: бойовий — зі встановленою стрілецькою зброєю, а також логістичний, який використовувався для доставки провізії на позиції окупантів.
Обидва наземні роботизовані комплекси були знищені українськими військовими.