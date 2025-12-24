Шабунін подав до суду на генпрокурора Кравченка через відмову реєструвати заяву про злочин

Генеральний прокурор Руслан Кравченко відмовився вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про злочин, поданою головою правління Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Про це повідомили в ЦПК.

У Центрі зазначили, що заява була подана 18 грудня 2025 року та стосувалася можливих кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 387 КК України (розголошення даних досудового розслідування) і ч. 1 ст. 182 КК України (незаконне збирання та поширення конфіденційної інформації). За твердженням Шабуніна, матеріали обшуку, проведеного співробітниками ДБР у липні, зокрема відеофрагменти з оглядом мобільного телефону та особисті фотографії, були незаконно передані третім особам і згодом оприлюднені в Telegram-каналі.

У ЦПК наголосили, що відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу, будь-який прокурор зобов’язаний протягом 24 годин після отримання заяви внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Водночас, за даними організації, прокуратура не реагує на заяву вже п’ять днів. У зв’язку з цим Шабунін подав скаргу до суду на дії генпрокурора.

Сам Шабунін заявив, що доступ до вилученого під час обшуку телефону з приватними фотографіями мали виключно прокурори Офісу генпрокурора та співробітники ДБР. Він вважає, що відмова реєструвати заяву є спробою уникнути розслідування. Також у ЦПК звернули увагу, що 17 грудня в коментарі Радіо Свобода Офіс генерального прокурора заявляв, що звернень від потерпілого щодо злиття фото не надходило, однак після подання заяви її відмовилися реєструвати.