Латвія передасть Україні 21 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

Латвійська влада готує рішення про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у п’яних водіїв та в межах інших кримінальних проваджень.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Латвії. Згідно з підготовленим проєктом, транспортні засоби передадуть для потреб підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Харківської клінічної багатопрофільної залізничної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

Зазначається, що автомобілі були виготовлені у період з 2000 по 2019 рік. Серед них — автомобіль класу люкс Lincoln Navigator 2003 року випуску. Загальна попередня ринкова вартість автівок становить близько 74,6 тис. євро.

Реклама

Реклама

У Delfi нагадують, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія регулярно передає Україні транспортні засоби, конфісковані у п’яних водіїв та в межах інших кримінальних справ.