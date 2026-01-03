        Суспільство

        Латвія передасть Україні 21 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 19:09
        читать на русском →
        Lincoln Navigator 2003 року випуску / Фото з відкритих джерел
        Lincoln Navigator 2003 року випуску / Фото з відкритих джерел

        Латвійська влада готує рішення про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у п’яних водіїв та в межах інших кримінальних проваджень.

        Про це повідомляє латвійське видання Delfi з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Латвії. Згідно з підготовленим проєктом, транспортні засоби передадуть для потреб підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Харківської клінічної багатопрофільної залізничної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

        Зазначається, що автомобілі були виготовлені у період з 2000 по 2019 рік. Серед них — автомобіль класу люкс Lincoln Navigator 2003 року випуску. Загальна попередня ринкова вартість автівок становить близько 74,6 тис. євро.

        Реклама
        Реклама

        У Delfi нагадують, що з початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія регулярно передає Україні транспортні засоби, конфісковані у п’яних водіїв та в межах інших кримінальних справ.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини