З 15 жовтня до Латвії можна буде в’їхати з РФ і Білорусі лише після платної онлайн-реєстрації

З 15 жовтня перетнути латвійський кордон із Росією чи Білоруссю можна буде лише після попередньої онлайн-реєстрації в електронній системі ERRS. Вартість бронювання місця в черзі становить 9,30 євро для одного транспортного засобу.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначає Автотранспортна дирекція Латвії, нова система запроваджена для підвищення безпеки та уникнення черг на східному кордоні країни. З 15 жовтня в’їзд через пункти пропуску «Гребнєво», «Терехово» та «Патернієкі» буде можливий лише після попередньої реєстрації в Системі електронної черги (ERRS).

Система дозволяє водіям забронювати годинний часовий інтервал для перетину кордону за 30 днів до поїздки. Після підтвердження оплати водій отримує порядковий номер для в’їзду в пункт пропуску.

Реєстрація буде доступна і безпосередньо перед прибуттям до кордону — у такому разі система запропонує найближчий доступний час. Однак перевагу матимуть ті, хто зареєструвався заздалегідь.

Плату за реєстрацію встановлено на рівні 9,30 євро за одне транспортне засіб.

Тепер такий порядок діятиме в усіх трьох країнах Балтії, де електронна черга вже функціонує на східних кордонах.

Без попередньої реєстрації транспортні засоби не зможуть перетнути кордон — «живі» черги відтепер скасовані.