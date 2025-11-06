Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria 6×6 та 12 розвідувальних машин

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6×6. Передача машин відбулася сьогодні у Ризі на військовій базі “Адажі”.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Машини одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій. Загалом у 2025 році Україна отримала від Латвії усі обіцяні 42 бронемашини.

Реклама

Реклама

“Дякую Міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки”, – написав Шмигаль.

Крім того, латвійці передали ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Також Шмигаль подякував Литві за додатковий внесок у 2,2 млн євро в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів та відзначив важливу участь у проєкті держав НАТО “Реноватор” з відбудови п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

“Розраховуємо на реалізацію фінансування шляхом так званого репараційного кредиту за рахунок російських заморожених активів. Потрібні спільні рішучі кроки з цього питання, оскільки це безпека як України, так й інших країн Європи”, – резюмував міністр оборони України.