У Латвії понад 800 громадян Росії мають залишити країну до понеділка

Влада Латвії зобов’язала 841 громадянина Росії покинути країну до найближчого понеділка. Йдеться про осіб, які не виконали вимоги змін до закону про імміграцію, ухвалених ще у 2022 році, повідомила виданню Politico представниця Управління у справах громадянства Мадара Пуке.

Із 2024 року росіяни, які мали посвідку на проживання в Латвії, повинні були до кінця червня 2025 року подати заяву на отримання статусу постійного резидента Європейського Союзу. Для цього необхідно було скласти іспит із латиської мови, надати біографічні дані та пройти перевірку служб безпеки.

Конституційний суд Латвії у лютому 2024 року визнав законною депортацію іноземців через незнання державної мови, відхиливши колективний позов групи російських громадян.

Закон стосувався близько 30 тисяч людей, більшість із яких виконали нові вимоги. За даними латвійської влади, приблизно 2,6 тисячі росіян уже залишили країну, проте 841 особа не подала заяву і не виїхала.

Із 13 жовтня перебування таких людей у Латвії вважатиметься незаконним, їм припинять надавати соціальні послуги. Серед тих, хто не оформив необхідні документи, багато літніх людей. За словами чиновників, деякі з них дізнавалися про нові вимоги лише після того, як перестали отримувати пенсії. Постійне невиконання вимог без поважної причини може стати підставою для депортації.