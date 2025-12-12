Тепер Україна офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх та недільних школах за кордоном — МОН

Міністерство освіти і науки України затвердило офіційний перелік із 55 освітніх осередків за кордоном, які відповідають державним вимогам і отримали право реалізовувати програму українознавчого компонента для українських дітей.

Про це повідомили в МОН.

Вперше держава офіційно визнає освіту, здобуту в суботніх і недільних школах за кордоном. Це дає змогу українським закладам освіти перезараховувати результати навчання дітей, які навчаються у верифікованих освітніх осередках.

Проходження верифікації дозволило понад 9 тисячам дітей здобувати українознавчу освіту безпосередньо за місцем проживання — у локальних суботніх і недільних школах у 22 країнах світу. Загалом за програмою українознавчого компонента за кордоном навчається понад 21 тисяча українських дітей.

Для офіційного визнання результатів позашкільного навчання освітні осередки проходять спеціальну процедуру верифікації, яку проводить комісія за участю Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ України. Після успішного проходження перевірки школа потрапляє до офіційного переліку, що надає право визнавати здобуті учнями результати навчання в Україні.

У МОН наголошують, що верифікація перших 55 суботніх і недільних шкіл є лише початком формування глобальної мережі. Процес має безстроковий характер, і до нього зможуть долучатися нові освітні осередки з різних країн світу.

Верифікація підтверджує відповідність освітнього осередку вимогам МОН і дозволяє організовувати навчання за програмою українознавчого компонента відповідно до українських стандартів. Це також дає змогу визнавати результати навчання без повторного тестування чи втрати класу при поверненні дітей до української системи освіти.

Крім того, вчителі верифікованих суботніх і недільних шкіл зможуть зараховувати педагогічний стаж для отримання надбавки за вислугу років. До стажу зараховуватиметься викладацька робота обсягом не менше 180 годин на рік, підтверджена відповідними документами.