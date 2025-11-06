Кожен учитель отримає 1500 гривень на професійний розвиток — уряд запускає нову програму

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про запуск нової урядової ініціативи — пілотної політики «Гроші ходять за вчителем». Це інструмент підтримки педагогів, який дозволяє самостійно обирати навчальні курси для професійного розвитку.

Кожен учитель отримає 1500 гривень на віртуальний рахунок, які можна буде використати на освітні програми, що відповідають власним потребам. Усі операції відбуватимуться через державну цифрову платформу.

Участь у пілоті зможуть взяти директори, заступники та вчителі, які працюють із 7–9 класами НУШ і 10 пілотними класами профільної старшої школи. Реєстрація на платформі «Вектор» відкриється у грудні 2025 року, а навчання розпочнеться на початку нового року.

Програма реалізується спільно Міністерством освіти і науки України та Світовим банком. Свириденко подякувала міжнародним партнерам за підтримку української освіти та довіру до вчителів, «які щодня формують майбутнє країни».