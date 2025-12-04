Україна оновила правила шкільного харчування: вперше врегульовано меню в укриттях

Міністерство освіти і науки повідомило про оновлення Постанови №305, якими вперше визначено вимоги до харчування дітей під час перебування в укриттях. Через часті повітряні тривоги та блекаути уряд акцентував саме на змінах у меню та переліку дозволених продуктів, щоб забезпечити школярів безпечним і повноцінним харчуванням навіть у складних умовах.

У нових правилах розширено перелік продуктів, які можна включати до меню під час перебування в укриттях: до раціону додаються пастеризовані соки та молоко, галетне печиво, м’ясні, рибні та комбіновані консерви, консервовані овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи та батончики з гранолою. Усі ці продукти мають бути з обмеженим вмістом солі та цукру. Також дозволено замінювати гарячі страви готовими харчовими продуктами, якщо цього вимагають обставини.

Окремі зміни стосуються добових норм: збільшено кількість овочів у раціоні дітей 11–18 років, зросла кількість порцій злакових і картоплі на тиждень, а час подачі обіду перенесено на 11:30. Додатково, за заявою батьків дитина може отримати другу порцію гарячого харчування за додаткову оплату.

Для дітей із дієтичними потребами запроваджено окремі норми: для тих, хто має алергію на молоко, передбачені рослинні напої, а для дітей із лактазною недостатністю — безлактозні молочні продукти. Надання медичної довідки є обов’язковим.

Оновлені вимоги також передбачають створення запасу води та продуктів мінімум на 48 годин перебування в укритті та розширення моделей шкільних кухонь, які можуть працювати у буферному або резервному режимі.