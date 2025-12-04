У Харкові працівницю прокуратури впізнали на платформі OnlyFans

У соцмережах поширили інформацію, що працівницю Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїзу Карапетян упізнали в обліковці OnlyFans. За повідомленнями користувачів, усі її акаунти наразі видалені.

Фото з соцмережі

У соцмережах заявили, що працівниця прокуратури з нікнеймом «Анастасіаа.Укр» донедавна була зареєстрована на платформі OnlyFans, і користувачі впізнали в ній прокурорку Новобаварської окружної прокуратури Харкова Луїзу Араіковну Карапетян, про що повідомляє UA NEWS.

Як пишуть у мережі, Карапетян нібито була дівчиною керівника Салтівської окружної прокуратури Харкова Володимира Купріянова, а пізніше її бачили поруч із заступником керівника прокуратури області Владиславом Грюком. У соцмережах також припускають, що прокурорка «може не мати стосунку до правоохоронних органів», і вказують, що її перебування на посаді викликає запитання.

Реклама

Реклама

Зазначається, що всі її акаунти наразі видалені.

Усе наведене відтворює повідомлення та припущення користувачів соцмереж, які поширило медіа UA NEWS.