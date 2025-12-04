Понад 14 днів шукали рятувальники тіла двох гірників у шахті

Рятувальна операція в одній з шахт, де на глибині 410 м стався прорив пульпи, тривала понад 14 діб. Загинули двоє гірників.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як повідомляє Суспільне, йдеться про шахту “Інгульська” біля Кропивницького.

Під час пошуку гірників, які опинилися в епіцентрі прориву, рятувальникам також доводилося одночасно ліквідовувати наслідки аварії.

“Операція ускладнювалася великим об’ємом пульпи. Працівникам підприємства, гірникам та гірничорятувальникам довелося виконувати колосальний обсяг робіт”, — йдеться в повідомлення.

Рятувальники відкачували воду із затоплених горизонтів, перевантажували та вивозили пульпу, евакуювали тіла загиблих.

Довідка. Пульпа в шахті — це суміш, яка складається з твердих дрібних мінералів (піску, граншлаку) та води.